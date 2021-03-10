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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Лондоні насильникам присвоять GPS-мітки – за ними стежитиме поліція

У Лондоні за домашніми насильниками, які відбули покарання у в’язниці, стежитимуть за допомогою GPS. Це один з етапів пілотного проекту щодо протидії насильству.

насильство, насилля, насилие

Особам, які вчинили тяжкі злочини, пов’язані із жорстоким поводженням, такими як переслідування, фізичне насильство, зґвалтування та примусовий контроль, буде призначена своя GPS-мітка.

– Наша нова схема, спрямована на винуватців жорстокого поводження, запобіжить подальшому насильству, допоможе краще захистити жертв від заподіяння шкоди та надішле чіткий сигнал про загрозу насильству, – розповів мер Лондона.

З вівторка 9 березня, у Лондоні GPS-мітки присвоїли 200 злочинцям.

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Кожна третя жінка у світі стала жертвою насильства

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна третя жінка у світі зазнала фізичного або сексуального насильства.

Експерти встановили, що найчастіше суб’єктами насилля були саме партнери, а не сторонні люди. Організація провела дослідження, зібравши дані з 161 країни за 18 років.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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