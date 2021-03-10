У Лондоні за домашніми насильниками, які відбули покарання у в’язниці, стежитимуть за допомогою GPS. Це один з етапів пілотного проекту щодо протидії насильству.

Особам, які вчинили тяжкі злочини, пов’язані із жорстоким поводженням, такими як переслідування, фізичне насильство, зґвалтування та примусовий контроль, буде призначена своя GPS-мітка.

– Наша нова схема, спрямована на винуватців жорстокого поводження, запобіжить подальшому насильству, допоможе краще захистити жертв від заподіяння шкоди та надішле чіткий сигнал про загрозу насильству, – розповів мер Лондона.

З вівторка 9 березня, у Лондоні GPS-мітки присвоїли 200 злочинцям.

Кожна третя жінка у світі стала жертвою насильства

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна третя жінка у світі зазнала фізичного або сексуального насильства.

Експерти встановили, що найчастіше суб’єктами насилля були саме партнери, а не сторонні люди. Організація провела дослідження, зібравши дані з 161 країни за 18 років.