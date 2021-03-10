Всемирная организация здравоохранения провела новый анализ, согласно которому каждая третья женщина в мире, а это 736 млн человек, потерпела физического или сексуального насилия.

ВОЗ провела крупнейшее исследование, обновив предыдущие оценки, опубликованные еще в 2013 году.

Организация проанализировала данные опросов в 161 стране с 2000 до 2018 года.

Новый отчет свидетельствует о том, что сегодня жертвами домашнего насилия становятся женщины в молодом возрасте, хотя общее количество пострадавших остается неизменным.

Каждая четвертая женщина в возрасте от 15 до 24 лет уже подверглась насилию со стороны своего интимного партнера. Каждая третья женщина подверглась сексуальному насилию за всю свою жизнь.

Кроме того, в ВОЗ установили, что именно насилие со стороны интимных партнеров является самой распространенной формой жестокого обращения в мире. О нем заявили около 641 млн женщин. 6% женщин мира отметили, что на них нападал посторонний человек.

Наказание за домашнее насилие

В Украине могут вырасти штрафы за домашнее насилие.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту №3908-1, штрафы за домашнее насилие могут повысить в сотни раз — от 17 до 68 тыс. грн. Сейчас они составляют от 170 грн до 680 грн. Также к наказаниям добавили общественно полезные работы. Деньги за их выполнение планируют перечислять пострадавшей стороне.

Кроме того, в законопроекте предлагается привлекать военных к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.

Источник: BBC