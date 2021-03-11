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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

США планируют усилить поддержку Украины — Блинкен

Соединенные Штаты готовы усилить поддержку Украины в различных сферах, в частности в экономической и сфере безопасности.

США планируют усилить поддержку Украины — Блинкен

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на российскую агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.

— Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины.

И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку — в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии, — заявил госсекретарь.

Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен готов продолжить обсуждение с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода Северный поток-2.

Официальный представитель Госдепартамента напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае.

Источник: Укринформ

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