США планируют усилить поддержку Украины — Блинкен

Соединенные Штаты готовы усилить поддержку Украины в различных сферах, в частности в экономической и сфере безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на российскую агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.

— Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку — в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии, — заявил госсекретарь.

Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен готов продолжить обсуждение с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода Северный поток-2.

Официальный представитель Госдепартамента напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае.