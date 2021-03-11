США планують посилити підтримку України – Блінкен

Сполучені Штати готові посилити підтримку України в різних сферах, зокрема в економічній та сфері безпеці.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що Україна відповідає на російську агресію, а також на власні виклики, зокрема бореться з корупцією.

– Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – чи то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії, – заявив держсекретар.

Окрім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен готовий продовжити обговорення з конгресменами можливих нових санкцій щодо газопроводу Північний потік-2.

Офіційний представник Держдепартаменту нагадав, що наступний звіт з перерахуванням компаній і суден, які допомагають Росії закінчити прокладку газопроводу по дну Балтійського моря, буде представлений Конгресу в травні.