Пять стран из Европейского союза призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения справедливого распределения вакцин против Covid-19 в блоке.

Лидеры Австрии, Латвии, Чехии, Словении и Болгарии адресовали совместное письмо к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Они утверждают, что нынешняя система продолжит создавать и углублять большую неравномерность между странами-членами до лета, и некоторые смогут достичь коллективного иммунитета за несколько недель, тогда как другие будут отставать.

Также лидеры призвали президентов как можно скорее созвать обсуждение по этому поводу.

По данным Европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, по состоянию на 13 марта быстрее вакцинация продвигается в таких странах как Мальта, Финляндия, Дания, Венгрия и Ирландия. Больше всего отстают Латвия, Болгария и Хорватия.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 13 марта первую дозу вакцины против Covid-19 получил 47 541 человек. За сутки вакцинировались 9 304 человека. Наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее — в Черниговской области (756 прививок).

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Источник: DPA