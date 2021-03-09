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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Вакцинация в Украине проходит в три раза медленнее, чем планировалось — Радуцкий

Кампания по вакцинации населения в Украине проходит медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Темпы иммунизации ниже в три раза, чем прогнозы Минздрава. Об этом сообщил Михаил Радуцкий — глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации.

вакцинація військових

Сейчас в Украине привили около 20 тыс. человек. Радуцкий назвал причины заниженных показателей. Во-первых, это неготовность мобильных бригад — в первые дни в некоторых регионах работало по одной или две бригады медиков. Сейчас их количество увеличено до 130, а вскоре будет до 200.

Второй причиной замедленных темпов вакцинации Радуцкий считает немотивированность медиков, проводящих прививки.

— С некоторых регионов поступает тревожная информация — медикам из бригад обещали премии, но люди так и не понимают, получат ли эти средства.

Третий фактор — недостаточная коммуникация о необходимости вакцинации с населением.

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Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Первыми прививки получили медицинские работники и военнослужащие. По состоянию на утро 9 марта 19 118 украинцев вакцинировались от коронавируса.

Лидером по количеству прививок сейчас является Донецкая область. Накануне министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану.

Источник: Михаил Радуцкий

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