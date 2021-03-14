В Аргентине протестующие напали на президента, спикер получил камнем по голове

В Аргентине участники протестов забросали камнями микроавтобус с президентом Альберто Фернандесом. Вместе с ним в автомобиле находились первая леди и остальные официальной делегации.

Инцидент произошел в Лаго-Пуело: на днях район пострадал от пожаров, и президент отправился в рабочую поездку.

В городе его встретили разгневанные участники анти-горнорудных протестов. Видео нападения на президента Аргентины быстро распространилось в сети.

Вместе с плакатами десятки граждан вышли на проезжую часть и начали бросать камни в окна автобуса. Протест сопровождался антиправительственными лозунгами.

Согласно информации аргентинских СМИ, один камень пролетел прямо перед лицом президента. Представитель президента Хуан Пабло Бионди получил сильный удар камнем в голову.

Водитель президентского автобуса быстро сориентировался и смог вовремя уехать от разъяренной толпы протестующих.

Отставка главы Минздрава Аргентины

20 февраля в Аргентине министр здравоохранения Гиннес Гонсалес Гарсия подал в отставку из-за обвинений в неправильном распределении вакцин.

Покинуть пост министра попросил президент страны Альберто Фернандес.

Скандал из-за распределения вакцин в Аргентине разгорелся после заявления журналиста Орасио Вербитски в эфире одной из радиостанций.

Мужчина сообщил, что получил прививку от коронавируса без очереди благодаря министру здравоохранения.

Источник: La Nacion