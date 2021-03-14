В Аргентині протестувальники напали на президента, речник отримав каменем по голові

В Аргентині учасники протестів закидали камінням мікроавтобус з президентом Альберто Фернандесом. Разом із ним в автомобілі перебували перша леді та решта офіційної делегації.

Інцидент стався в Лаго-Пуело: днями район постраждав внаслідок пожеж, і президент вирушив у робочу поїздку.

У місті його зустріли розгнівані учасники анти-гірничорудних протестів. Відео нападу на президента Аргентини швидко поширилося у мережі.

Разом із плакатами десятки громадян вийшли на проїжджу частину і почали кидати камінням у вікна автобуса. Протест супроводжувався антиурядовими лозунгами.

Згідно з інформацією аргентинських ЗМІ, один камінь пролетів прямо перед обличчям президента. Натомість речник президента Хуан Пабло Біонді отримав сильний удар каменем у голову.

Водій президентського автобуса швидко зорієнтувався і зміг вчасно від’їхати від розлюченого натовпу протестувальників.

Відставка глави МОЗ Аргентини

20 лютого в Аргентині міністр охорони здоров’я Гінес Гонсалес Гарсія подав у відставку через звинувачення у неправильному розподілі вакцин.

Покинути пост міністра попросив президент країни Альберто Фернандес.

Скандал через розподіл вакцин в Аргентині розгорівся після заяви журналіста Орасіо Вербітскі в ефірі однієї із радіостанцій.

Чоловік повідомив, що отримав щеплення від коронавірусу без черги завдяки міністру охорони здоров’я.

Джерело: La Nacion