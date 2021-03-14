BioNTech створила альянс фармкомпаній для збільшення Covid-вакцин в Європі

Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі препаратів від коронавірусу в Європі.

Туди увійшли 13 фармацевтичних організацій.

Серед компаній, які увійшли в альянс – Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили завдання провести 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

За словами представника BioNTech, переговори про новий виробничий альянс координувалися з Pfizer.

У компанії також відзначили, що нові експортні обмеження, введені ЄС, Великою Британією і США можуть порушити ланцюжок поставок дефіцитних інгредієнтів для вакцин.

В рамках нового альянсу BioNTech планує розширити власне виробництво. Так, у квітні в Німеччині має запрацювати новий завод потужністю в 750 млн доз вакцини в рік.

Дефіцит вакцини переважно обмежувався ЄС, який повільніше, ніж його західні союзники, замовляв і схвалював вакцини, і це посилило напруженість між Великою Британією та США.

Окрім цього, п’ять країн з Європейського Союзу закликали до переговорів на вищому рівні для забезпечення справедливого розподілу вакцин проти Covid-19 в блоці.

Лідери Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії адресували спільний лист до президента Європейської ради Шарлю Мішелю та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Джерело: The Wall Street Journal