PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

BioNTech створила альянс фармкомпаній для збільшення Covid-вакцин в Європі

Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі препаратів від коронавірусу в Європі.

вакцина від ковід

Туди увійшли 13 фармацевтичних організацій.

Серед компаній, які увійшли в альянс – Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили завдання провести 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

За словами представника BioNTech, переговори про новий виробничий альянс координувалися з Pfizer.

У компанії також відзначили, що нові експортні обмеження, введені ЄС, Великою Британією і США можуть порушити ланцюжок поставок дефіцитних інгредієнтів для вакцин.

Читайте
Вакцинація від Covid-19 в США і ЄС: якими препаратами щеплюють і що про них відомо

В рамках нового альянсу BioNTech планує розширити власне виробництво. Так, у квітні в Німеччині має запрацювати новий завод потужністю в 750 млн доз вакцини в рік.

Дефіцит вакцини переважно обмежувався ЄС, який повільніше, ніж його західні союзники, замовляв і схвалював вакцини, і це посилило напруженість між Великою Британією та США.

Окрім цього, п’ять країн з Європейського Союзу закликали до переговорів на вищому рівні для забезпечення справедливого розподілу вакцин проти Covid-19 в блоці.

Лідери Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії адресували спільний лист до президента Європейської ради Шарлю Мішелю та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Pexels

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору