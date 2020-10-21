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Факты / Мир

Они дети божьи: Папа Римский призвал узаконить однополые браки

Папа Римский Франциск публично поддержал гражданские союзы между представителями ЛГБТ-сообщества.

Такое заявление впервые прозвучало из уст понтифика в документальной ленте Франческо, продемонстрированной в рамках Римского международного кинофестиваля.

— Гомосексуальные люди имеют право на семью. Они дети божьи. Нам нужен закон о гражданских партнерствах. Так они будут признаны на юридическом уровне, — заявил Папа Римский Франциск.

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Ранее он уже высказывал поддержку представителям сообщества, но о браках не было речи.

Кроме того, во время просмотра ленты Франческо, режиссером которой является Евгений Афинеевский, можно услышать о взглядах Папы Римского на вопросы неравенства, миграции, экологии и бедности.

Противогомофобные движения в Европе

В европейских странах поддерживают представителей ЛГБТ-сообщества.

Например, в Германии запретили применять к несовершеннолетним терапию, направленную на изменение ориентации на гетеросексуальную. А в Швейцарии криминализировали гомофобию.

Подробнее о борьбе с гомофобией в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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