Испания начнет испытания четырехдневной рабочей недели. Накануне правительство страны приняло предложение партии Más País сократить рабочую неделю до 32 часов.

Таким образом Испания может стать первой страной, которая полностью перейдет на четырехдневный график работы. Обычно такой практики придерживаются лишь отдельные предприятия.

— С четырехдневной рабочей неделей (32 часа) мы начинаем настоящую дискуссию современности. Это идея, время которой пришло, — заявил один из представителей партии-инициатора.

Точные детали пилотного проекта правительство объявит позже. Ранее предлагалось выделение €50 млн на три года для помощи компаниям, которые перейдут на такой способ работы.

На этапе испытаний в эксперименте примут участие около 200 компаний с количеством сотрудников от трех до шести тыс.

Несмотря на сокращение рабочей недели, рабочие места зарплаты не должны уменьшаться. Поэтому в первый год государство покроет убытки компаний на 100%, во второй на 50%, а на третий — 33%.

Сторонники проекта заявляют, что четыре рабочих дня в неделе повысят производительность труда, улучшат психологическое здоровье работников и помогут в борьбе с изменениями климата.

Борьба за гендерное равенство в Германии

В Германии могут принять гендерные квоты на руководящих должностях. В случае принятия соответствующего законопроекта Бундестагом, крупные компании должны придерживаться политики гендерного равенства.

К примеру, в совете директоров из четырех человек должна быть хотя бы одна женщина.