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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Германии введут гендерные квоты на руководящих должностях

В Германии могут ввести гендерные квоты для женщин. В больших компаниях, где совет директоров состоит хотя бы из четырех человек, руководящую должность должна занимать хотя бы одна женщина.

Соответствующий законопроект поддержало правительство 6 января. Для вступления в силу его еще должен принять конституционный и законодательный орган Бундестаг.

В июле Германия внесла гендерный вопрос в национальную стратегию. Согласно ей, страна будет предпринимать различные меры для увеличения количества женщин в политике и бизнесе.

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Как Covid-19 повлиял на гендерное равенство

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на гендерное равенство. Вследствие его, разрыв между заработной платой мужчин и женщин увеличился.

Представители женского пола в 2020 году зарабатывали на 22% меньше мужчин.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Pixabay

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