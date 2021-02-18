Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Украине по состоянию на февраль 2021 года. По результатам исследования, украинские работодатели больше всего платят представителям ИТ-индустрии, верхушки менеджмента и врачам.

Первое место в рейтинге самой высокой заработной платы заняли ведущие QA-инженеры (инженеры по обеспечению качества). Специалисты такой профессии имеют месячный оклад более 168, 8 тыс. грн.

Самые прибыльные профессии в Украине в феврале и зарплаты

Ведущий QA-инженер — от 168, 8 тыс. грн/месяц;

— от 168, 8 тыс. грн/месяц; Архитектор решений (человек, который отвечает за проектирование приложений и сервисов) — от 145 тыс. грн/месяц;

(человек, который отвечает за проектирование приложений и сервисов) — от 145 тыс. грн/месяц; Продакт-менежер (возглавляет выход нового продукта на рынок) — от 136,1 тыс. грн/месяц;

(возглавляет выход нового продукта на рынок) — от 136,1 тыс. грн/месяц; Java-разработчи к на уровне Senior (создает сложные приложения) — от 125,4 тыс. грн/месяц;

к на уровне Senior (создает сложные приложения) — от 125,4 тыс. грн/месяц; Бизнес-аналитик — от 112,5 тыс. грн/месяц;

— от 112,5 тыс. грн/месяц; Аналитик Big Data (изучает большие объемы информации и на их основе формирует решения) — от 111, 4 тыс. грн/ месяц;

(изучает большие объемы информации и на их основе формирует решения) — от 111, 4 тыс. грн/ месяц; Генеральный директор — от 110 тыс. грн/месяц;

— от 110 тыс. грн/месяц; Full Stack.NET-разработчик (универсальный программист) — от 106 570 грн/месяц;

(универсальный программист) — от 106 570 грн/месяц; Врач-анестезиолог — от 100 тыс. грн/месяц;

— от 100 тыс. грн/месяц; Директор по продажам — от 100 тыс. грн/месяц.

Рейтинг был составлен на основе анализа вакансий на шести платформах по поиску работы аналитиками сайта GorodRabot.com.ua

В Украине повысят зарплату учителям

В Украине вырастут зарплаты учителей на 20%. Правительство утвердило новые тарифы по зарплатам для бюджетных учреждений. На выплаты учителям в этом году было выделено 100 млрд грн.

Источник: GorodRabot.com.ua