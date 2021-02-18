PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Кто заработал в феврале больше всех: 10 самых прибыльных профессий

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Украине по состоянию на февраль 2021 года. По результатам исследования, украинские работодатели больше всего платят представителям ИТ-индустрии, верхушки менеджмента и врачам.

офіс, жінка, робота

Первое место в рейтинге самой высокой заработной платы заняли ведущие QA-инженеры (инженеры по обеспечению качества). Специалисты такой профессии имеют месячный оклад более 168, 8 тыс. грн.

Самые прибыльные профессии в Украине в феврале и зарплаты

  • Ведущий QA-инженер — от 168, 8 тыс. грн/месяц;
  • Архитектор решений (человек, который отвечает за проектирование приложений и сервисов) — от 145 тыс. грн/месяц;
  • Продакт-менежер (возглавляет выход нового продукта на рынок) — от 136,1 тыс. грн/месяц;
  • Java-разработчик на уровне Senior (создает сложные приложения) — от 125,4 тыс. грн/месяц;
  • Бизнес-аналитик — от 112,5 тыс. грн/месяц;
  • Аналитик Big Data (изучает большие объемы информации и на их основе формирует решения) — от 111, 4 тыс. грн/ месяц;
  • Генеральный директор — от 110 тыс. грн/месяц;
  • Full Stack.NET-разработчик (универсальный программист) — от 106 570 грн/месяц;
  • Врач-анестезиолог — от 100 тыс. грн/месяц;
  • Директор по продажам — от 100 тыс. грн/месяц.

Рейтинг был составлен на основе анализа вакансий на шести платформах по поиску работы аналитиками сайта GorodRabot.com.ua

Читайте
Украинские медики за январь получили Covid-выплаты на 295 тыс. грн

В Украине повысят зарплату учителям

В Украине вырастут зарплаты учителей на 20%. Правительство утвердило новые тарифы по зарплатам для бюджетных учреждений. На выплаты учителям в этом году было выделено 100 млрд грн.

Источник: GorodRabot.com.ua

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка