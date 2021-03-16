Исландия откроет границы для всех вакцинированных туристов

Исландия откроет свои границы для всех туристов из разных стран мира, которые вакцинируются от коронавируса.

Об этом заявила министр юстиции Исландии Аслауг Арна Сигурбьорнсдоттир во вторник, 16 марта. Соответствующие изменения вступят в силу в Исландии на этой неделе.

Сейчас границы Исландии закрыты для всех туристов, которые не входят в состав Шенгенской зоны или Европейского союза независимо сделали они вакцинацию от Covid-19 или нет.

Сигурбьорнсдоттир заявила, что такой шаг может значительно улучшить экономическое положение страны. За последние годы в Исландии больше всего было туристов из США, Великобритании и Китая.

Туристов из стран Шенгенской зоны, Европейской экономической зоны, Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского союза освободят от обязательного карантина и тестирования, если они предоставят сертификат, подтверждающий антитела или прививку от коронавируса.

Предполагается, что такие же условия будут внедрены и к туристам, которые не входят в вышеупомянутые зоны.

Это решение поддержал и главный эпидемиолог Исландии Жульфур Гурнасон, заявив о готовности страны пустить вакцинированных туристов независимо от страны прибытия.

— С точки зрения профилактики заболеваний, не имеет значения, откуда человек приезжает, если он имеет справку о том, что он был привит, — сказала министр туризма, промышленности и инноваций Исландии Кордис Колбрун.

Сколько украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19?

Результаты опроса, проведенного с 5 по 9 марта социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, свидетельствуют, что более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививки от Covid-19.

12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку).

16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились, — отметили в социологической службе.

Источник: Iceland Review