Ісландія відкриє кордони для всіх вакцинованих туристів

Ісландія відкриє свої кордони для всіх туристів з різних країн світу, котрі вакцинуються від коронавірусу.

Про це заявила міністр юстиції Ісландії Аслауг Арна Сігурбьорнсдоттір у вівторок, 16 березня. Відповідні зміни набудуть чинності в Ісландії вже цього тижня.

Наразі кордони Ісландії закриті для всіх туристів, котрі не входять до складу Шенгенської зони або Європейського союзу не залежно зробили вони вакцинацію від Covid-19 чи ні.

Сігурбьорнсдоттір заявила, що такий крок може значно поліпшити економічне становище країни. За останні роки в Ісландії найбільше було туристів із США, Великої Британії та Китаю.

Туристів із країн Шенгенської зони, Європейської економічної зони, Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейського союзу звільнять від обов’язкового карантину та тестування, якщо вони нададуть сертифікат, що підтверджують антитіла або щеплення від коронавірусу.

Передбачається, що такі ж умови будуть впроваджені і щодо туристів, котрі не входять до вищезазначених зон.

Це рішення підтримав і головний епідеміолог Ісландії Жульфур Гурнасон, заявивши про готовність країни пустити вакцинованих туристів незалежно від країни прибуття.

— З точки зору профілактики захворювань, не має значення, звідки людина приїздить, якщо вона має довідку про те, що вона була щеплена, – сказала міністр туризму, промисловості та інновацій Ісландії Кордіс Колбрун.

Скільки українців готові вакцинуватися від Covid-19?

Результати опитування, проведеного з 5 по 9 березня соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, свідчать, що понад половина (51,5%) українців не мають наміру робити щеплення від Covid-19.

12% мають намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення).

16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися, – зазначили у соціологічній службі.

Джерело: Iceland Review