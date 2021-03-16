Moderna начала тестировать Covid-вакцину на детях

Американская компания-производитель вакцины против коронавируса Moderna начала тестировать свой препарат на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

В исследовании примут участие около 6 750 детей из США и Канады. Это будет вторая и третья фаза испытаний препарата mRNA-1273.

Во время исследований, ученые планируют оценить безопасность, переносимость и эффективность двух доз вакцины, вводимых с интервалом в 28 дней.

На первом этапе участники исследования в возрасте от 2 до 12 лет получат одну из двух дозировок. В свою очередь участники в возрасте от 6 месяцев до 2 лет получат препарат в трех дозировках.

Позже проведут промежуточный анализ для того, чтобы выявить, которое дозирования использовать на втором этапе исследования с контролем плацебо.

В течение 12 месяцев после второй прививки за состоянием здоровья участников будут наблюдать.

Moderna еще в декабре 2021 года начала испытания вакцины в Штатах среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Однако полную информацию об этом планируют собрать весной 2021 года.

Кроме того, в США препарат против коронавируса Moderna разрешено использовать для людей старше 18 лет.

Рекомендации ВОЗ по Covid-вакцине от Moderna

Эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации по использованию вакцины против коронавируса от компании Moderna.

В частности, они отметили кому нужно делать прививки этим веществом, а кому не рекомендуют вакцинироваться, какую дозировку необходимо использовать и эффективное ли вещество против новых штаммов.

Подробнее о вакцине против коронавируса от Moderna читайте на Фактах ICTV.

Источник: Moderna