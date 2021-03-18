Государственный департамент США призвал компании, участвующие в строительстве российского газопровода Северный поток-2, выйти из проекта. Иначе они могут попасть под санкции.

Такое заявление 18 марта опубликовал государственный секретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что по мнению президента Джо Байдена, проект Северный поток-2 — это плохая сделка. Законодательство страны по санкциям также имеет поддержку сенаторов двух партий.

— Этот трубопровод является российским геополитическим проектом, призванным разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность.

Накануне вице-президент Еврокомиссии сделал заявление по Северному потоку-2. По его словам, газопровод не нужен для энергоснабжения европейским странам. Однако проект уже существует, поэтому необходимо его использовать в соответствии с правилами ЕС.

Источник: Госдеп США