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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Иначе будут санкции: Госдеп США призвал компании выйти из Северного потока-2

Государственный департамент США призвал компании, участвующие в строительстве российского газопровода Северный поток-2, выйти из проекта. Иначе они могут попасть под санкции.

Північний потік -2.

Такое заявление 18 марта опубликовал государственный секретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что по мнению президента Джо Байдена, проект Северный поток-2 — это плохая сделка. Законодательство страны по санкциям также имеет поддержку сенаторов двух партий.

— Этот трубопровод является российским геополитическим проектом, призванным разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность.

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Накануне вице-президент Еврокомиссии сделал заявление по Северному потоку-2. По его словам, газопровод не нужен для энергоснабжения европейским странам. Однако проект уже существует, поэтому необходимо его использовать в соответствии с правилами ЕС.

Источник: Госдеп США

Фото: Getty Images

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