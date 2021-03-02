У Чехії встановлено новий антирекорд за кількістю важкохворих на Covid-19 за весь період пандемії – 1 568 осіб. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, ситуація в Чехії найгірша серед країн ЄС.

Щоденний приріст хворих в країні також різко зростає, за останню добу було зафіксовано 12 150 нових випадків інфікування, а частка позитивних тестів на Covid-19 становить понад 33% із загальної кількості.

Антирекорд зафіксовано і по кількості госпіталізованих – 7 717 осіб.

Відсьогодні в Чехії запроваджено жорсткий карантин, зачинилися дитячі садки та школи, а також усі магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності.

Карантин в Чехії

24 лютого мер Карлових Вар Петро Кульганек повідомив, що єдиний місцевий крематорій вже не справляється з кількістю померлих.

Тоді прем’єр-міністр Андрей Бабіш повідомив, що в країні вже підтвердили три випадки коронавірусу південноафриканського штаму, та виступив за посилення карантину.

Джерело: iDNES.cz