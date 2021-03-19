Уряд Чехії продовжив жорсткий карантин у країні до Великодня через високий рівень інфікувань та смертності. Триватимуть обмеження щонайменше до 5 квітня.

– Карантинні заходи допомагають підтримувати функціонування системи охорони здоров’я, тому ми повинні їх продовжити. Наразі ми не можемо собі дозволити серйозних змін, – повідомив міністр охорони здоров’я Ян Блатний.

Із 1 березня в Чехії людям заборонили виїжджати в інші округи, тільки якщо їм не потрібно це для роботи чи догляду за родичами.

Заходи мали закінчитися 21 березня, але їх продовжили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Станом на 17 березня із 8 910 хворих на Covid-19, які перебувають лікарнях, 1 989 потребували інтенсивної терапії.

Міністр охорони здоров’я прогнозує, що ситуація в медичних закладах почне покращуватися до кінця тижня, а кількість госпіталізованих зменшиться приблизно до п’яти тисяч у квітні.

У десятимільйонній країні зареєстровано понад 1,4 млн підтверджених випадків, у яких загинуло понад 24 тис. людей.

За останні два тижні показник смертності зріс із 1,68 на 100 тис. населення до 2,02. Такі дані є найгіршими в світі.

Рекордна кількість важкохворих у Чехії

1 березня у Чехії зафіксували рекордну кількість важкохворих на Covid-19 за весь час пандемії – 1 568 осіб.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, ситуацію в Чехії визнали найгіршою серед країн ЄС.

Рекорд зафіксовано і за кількістю госпіталізованих – 7 717 осіб.

У зв’язку з цим у Чехії запровадили жорсткий карантин. У країні зачинилися дитячі садки та школи, а також усі магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності.