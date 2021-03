Из-за сильных наводнений из Сиднея эвакуируют людей

В Австралии сильные дожди вызвали мощные наводнения. В некоторых регионах Сиднея власти объявили о состоянии стихийного бедствия, и приказали части населения эвакуироваться из города.

В первую очередь это касается людей, которые живут в нижних районах города, ведь они находятся в наибольшей зоне риска.

A tad wet in #Sydney today. Courtyard under 4 cm of water…. minor compared to other areas and north of Sydney. Stay safe! #climatechange pic.twitter.com/i6ZnBwFG1N

По словам премьер-министра Глэдис Береджиклян, по всему штату открылись семь аварийных приютов.

Плотина Варрагамба, главный источник воды в Сиднее, впервые за много лет вышла из-под контроля.

Власти в Сиднее ожидают, что в городе выпадет до 100 миллиметров дождя, а в некоторых районах — до 300 миллиметров.

#NSWRFS crews are assisting #NSWSES in a number of ways from clearing blocked drains to removing fallen trees and even flood rescue operations, as was undertaken yesterday in the Taree area. Stay safe and up to date by following @BOM_NSW and @NSWSES. (Video: Kathryn Elizabeth). pic.twitter.com/EFo3aokDXA

— NSW RFS (@NSWRFS) March 21, 2021