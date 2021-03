Через сильні повені з Сіднея евакуюють людей

В Австралії сильні дощі викликали потужні повені. У деяких регіонах Сіднея влада оголосила про стан стихійного лиха і наказала частині населення евакуюватися з міста.

Насамперед це стосується людей, які живуть в нижніх районах міста, адже вони перебувають у найбільшій зоні ризику.

A tad wet in #Sydney today. Courtyard under 4 cm of water…. minor compared to other areas and north of Sydney. Stay safe! #climatechange pic.twitter.com/i6ZnBwFG1N

За словами прем’єр-міністра Гледіс Береджіклян, по всьому штату відкрилися сім аварійних притулків.

Гребля Варрагамба, головне джерело води в Сіднеї, вперше за багато років вийшла з-під контролю.

Влада в Сіднеї очікує, що в місті випаде до 100 міліметрів дощу, а в деяких районах – до 300 міліметрів.

#NSWRFS crews are assisting #NSWSES in a number of ways from clearing blocked drains to removing fallen trees and even flood rescue operations, as was undertaken yesterday in the Taree area. Stay safe and up to date by following @BOM_NSW and @NSWSES. (Video: Kathryn Elizabeth). pic.twitter.com/EFo3aokDXA

— NSW RFS (@NSWRFS) March 21, 2021