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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Через сильні повені з Сіднея евакуюють людей

В Австралії сильні дощі викликали потужні повені. У деяких регіонах Сіднея влада оголосила про стан стихійного лиха і наказала частині населення евакуюватися з міста.

Через сильні повені з Сіднея евакуюють людей

Насамперед це стосується людей, які живуть в нижніх районах міста, адже вони перебувають у найбільшій зоні ризику.

За словами прем’єр-міністра Гледіс Береджіклян, по всьому штату відкрилися сім аварійних притулків.

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Гребля Варрагамба, головне джерело води в Сіднеї, вперше за багато років вийшла з-під контролю.

Влада в Сіднеї очікує, що в місті випаде до 100 міліметрів дощу, а в деяких районах – до 300 міліметрів.

Крім цього, в деяких частинах Сіднея закриють школи.

Циклон в Австралії

На початку березня в Австралії близько 40 тис. будинків залишились без електроенергії внаслідок тропічного циклону Ніран.

Сильні пориви вітру зруйнували лінії електропередач. Наразі аварійні бригади відновили постачання понад 15 тис. будинків.

Через екстремальні погодні умови закрити 38 шкіл у Квінсленді.

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