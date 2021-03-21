Через сильні повені з Сіднея евакуюють людей

В Австралії сильні дощі викликали потужні повені. У деяких регіонах Сіднея влада оголосила про стан стихійного лиха і наказала частині населення евакуюватися з міста.

Насамперед це стосується людей, які живуть в нижніх районах міста, адже вони перебувають у найбільшій зоні ризику.

A tad wet in #Sydney today. Courtyard under 4 cm of water…. minor compared to other areas and north of Sydney. Stay safe! #climatechange pic.twitter.com/i6ZnBwFG1N — Prof Maria Kavallaris AM (@MK_CCI) March 20, 2021

За словами прем’єр-міністра Гледіс Береджіклян, по всьому штату відкрилися сім аварійних притулків.

Гребля Варрагамба, головне джерело води в Сіднеї, вперше за багато років вийшла з-під контролю.

@Australia east coast was hit by record rainfall and widespread flooding. Praying for everyone’s safety in #Sydney #SydneyFloods pic.twitter.com/ukWp8yuxpA — Bon (@C87Mohit) March 21, 2021

Влада в Сіднеї очікує, що в місті випаде до 100 міліметрів дощу, а в деяких районах – до 300 міліметрів.

#NSWRFS crews are assisting #NSWSES in a number of ways from clearing blocked drains to removing fallen trees and even flood rescue operations, as was undertaken yesterday in the Taree area. Stay safe and up to date by following @BOM_NSW and @NSWSES. (Video: Kathryn Elizabeth). pic.twitter.com/EFo3aokDXA — NSW RFS (@NSWRFS) March 21, 2021

Крім цього, в деяких частинах Сіднея закриють школи.

Циклон в Австралії

На початку березня в Австралії близько 40 тис. будинків залишились без електроенергії внаслідок тропічного циклону Ніран.

Сильні пориви вітру зруйнували лінії електропередач. Наразі аварійні бригади відновили постачання понад 15 тис. будинків.

Через екстремальні погодні умови закрити 38 шкіл у Квінсленді.