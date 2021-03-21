Маск возразил, что электрокары Tesla угрожают нацбезопасности Китая

Генеральный директор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск возразил, что его электрокары шпионят за Китаем.

Маск отметил, что, если компания действительно будет заниматься шпионажем за иностранным правительством, негативные последствия для этой компании будут чрезвычайно тяжелыми.

— У нас есть очень сильный стимул сохранять конфиденциальность любой информации. Если Tesla будет использовать автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, нас отключат, — заявил гендиректор компании.

Маск призвал к укреплению взаимного доверия между Китаем и США, где базируется Tesla в Калифорнии.

Он стремился преуменьшить обеспокоенность по поводу того, что компании обмениваются конфиденциальными данными с правительствами своих стран, ссылаясь на пример принадлежащей Китаю видеоплатформы TikTok.

В прошлом году бывший президент Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok в США из-за опасений, что данные пользователей могут быть переданы правительству Китая.

Отношения между Китаем и США — двумя крупнейшими экономиками мира — самые напряженные в течение многих лет.

Уже давно существует беспокойство по поводу присутствия крупных американских компаний, работающих в Китае, и наоборот.

Автомобильная компания Илона Маска получила одобрение на строительство своего завода в Шанхае в 2018 году, став первым иностранным автопроизводителем, полностью владеющим заводом в Китае.

Что предшествовало словам Маска

На днях китайские военные запретили использование автомобилей Tesla на своих объектах. Они выразили обеспокоенность по поводу данных, собранных камерами из автомобилей.

Китай является крупнейшим рынком Tesla после США, на него в 2020 году приходится около четверти мировых продаж компании.

Китай также является крупнейшим автомобильным рынком в мире, и его правительство активно продвигает внедрение электромобилей. Этот спрос помог Tesla получить прибыль в размере $721 млн в 2020 году.