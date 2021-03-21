Маск заперечив, що електрокари Tesla загрожують нацбезпеці Китаю

Генеральний директор американського виробника електромобілів Tesla Ілон Маск заперечив, що його електрокари шпигують за Китаєм.

Маск зазначив, що, якщо компанія дійсно займатиметься шпигунством за іноземним урядом, негативні наслідки для цієї компанії будуть надзвичайно важкими.

– У нас є дуже сильний стимул зберігати конфіденційність будь-якої інформації. Якщо Tesla використовуватиме автомобілі для шпигунства в Китаї або де-небудь ще, нас відключать, – заявив гендиректор компанії.

Маск закликав до зміцнення взаємної довіри між Китаєм і США, де базується Tesla в Каліфорнії.

Він прагнув применшити стурбованість, що компанії обмінюються конфіденційними даними з урядами своїх країн, посилаючись на приклад платформи TikTok, яка належить Китаю.

Минулого року колишній президент Дональд Трамп пригрозив заборонити TikTok в США через побоювання, що дані користувачів можуть бути передані уряду Китаю.

Відносини між Китаєм і США – двома найбільшими економіками світу – напружені протягом багатьох років.

Вже давно існує занепокоєння щодо присутності великих американських компаній, що працюють в Китаї, і навпаки.

Автомобільна компанія Ілона Маска отримала схвалення на будівництво свого заводу в Шанхаї в 2018 році, ставши першим іноземним автовиробником, який повністю володіє заводом у Китаї.

Що передувало словами Маска

Днями китайські військові заборонили використання автомобілів Tesla на своїх об’єктах. Вони висловили стурбованість щодо даних, зібраних камерами з автомобілів.

Китай є найбільшим ринком Tesla після США, на нього в 2020 році припадає близько чверті світових продажів компанії.

Китай також є найбільшим автомобільним ринком у світі, і його уряд активно просуває впровадження електромобілів. Цей попит допоміг Tesla отримати прибуток в розмірі $721 млн у 2020 році.