Почти 60% американцев довольны работой Джо Байдена

Большинство граждан Соединенных Штатов Америки довольны работой Джо Байдена на посту президента страны.

По данным исследования издание The Hill и исследовательской компании Harris, 59% американцев одобряют работу Джо Байдена на посту президента США. В то же время 41% населения не поддерживают его деятельность и решения.

Кроме того, в опросе отмечается, что Байдена также поддерживают 93% сторонников демократов и 60% независимых граждан США. 75% американцев, которые являются сторонниками Республиканской партии, негативно относятся к работе президента.

Больше всего американцы одобрительно отзываются о принятых решениях Байденом по борьбе с коронавирусом, управлении правительством, экономике и созданию рабочих мест.

Также 56% граждан Америки положительно отзываются о работе Байдена по борьбе с терроризмом, 55% — за позицию во внешней политике.

Опрос проводился с 12 по 14 марта. Он охватил 2 818 зарегистрированных избирателей, погрешность составляет 1,85%.

Решения Байдена

Президент США Джо Байден пообещал американцам, что 4 июля в стране будут праздновать не только День независимости Соединенных Штатов Америки, но и день независимости от коронавируса.

По словам главы государства, необходимо внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, делать вакцинацию и продолжать носить маски. В таком случае существует большая вероятность, что к началу июля 2021 года небольшие группы граждан смогут собираться вместе.