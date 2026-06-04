Министерство образования и науки не поддерживает депутатскую инициативу по сокращению перечня предметов национального мультипредметного теста (НМТ) и введению математики как предмета по выбору.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесовой во время общения с журналистами в четверг, 4 июня.

МОН против отмены математики на НМТ

— Правительство подало законопроект относительно условий поступления на 2027 год, он соответствует тем условиям, которые действуют сейчас в 2026 году… Альтернативный законопроект, предусматривающий несколько иные условия относительно математики, мы категорически не поддерживаем, — сказал Лесовой.

По словам министра, НМТ создан для того, чтобы проверить базовые компетенции — чтение, письмо и счёт, поэтому математика должна оставаться обязательным компонентом тестирования.

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— Отмена математики или истории, исключение их из обязательных предметов НМТ — это абсурд, это не приведёт ни к каким положительным изменениям для нас как для страны, — подчеркнул министр.

Законопроект об изменении условий НМТ: что известно

В Украине 20 мая начались основные сессии национального мультипредметного теста, которые продлятся до 25 июня.

В социальных сетях, как и в прошлом году, продолжаются обсуждения уровня сложности нынешних заданий.

Пользователи отмечают, что тесты по математике стали сложнее по сравнению с прошлым годом.

На фоне этих дискуссий председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина вместе с 50 народными депутатами зарегистрировала альтернативный правительственному законопроект (№15254-1).

Документ предусматривает изменение условий НМТ в 2027 году, в частности уменьшение количества предметов и установление математики не как обязательного, а как предмета по выбору.

Нынешняя модель НМТ соответствует прошлогоднему формату: тестирование проходит в один день с возможностью дополнительных сессий.

Перечень предметов остаётся неизменным — абитуриенты сдают украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору из перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

В 2025 году Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) опровергал распространенные в социальных сетях утверждения относительно содержания НМТ по истории Украины, сложности заданий по математике, а также “оторванности от реальности” заданий по математике и чрезмерной сложности теста по английскому языку.

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