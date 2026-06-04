Социологи зафиксировали изменения в восприятии коррупции в Украине и отношении к антикоррупционным органам. Об этом говорится в исследовании Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность. Оно проводилось по заказу НАПК.

Как изменилась коррупция в Украине во время войны и как население оценивает проблему, читайте в нашем материале.

Коррупция в Украине: исследование

Структура главных публичных заморочек значительно различается для населения и бизнеса.

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Для граждан безоговорочным лидером остается война с Россией — ее в качестве главной проблемы назвали 93,5% опрошенных. На втором месте – коррупция, которую отметили 72,2% респондентов. Далее следуют высокие цены и низкие доходы (62,1%), миграция населения за границу (56,8%) и влияние олигархических структур (52,1%).

В бизнес-среде картина схожа, но с другими акцентами. Наибольшей проблемой предприниматели также называют вооруженную агрессию РФ (95%). Далее следует отток населения и кадровый дефицит (66,9%), а уже потом коррупция (65%). Среди прочих вызовов бизнес выделяет несправедливость судебной системы (49,1%) и уровень жизни населения (46,8%).

Где, по мнению украинцев, больше коррупции

Опрос также показал, какие сферы граждане и бизнес считают наиболее уязвимыми коррупцией.

По оценкам населения, наиболее проблемными остаются:

судебная система (4,4 балла из 5),

таможня (4,36),

сфера восстановления (4,33),

правоохранительные органы и борьба с преступностью (4,23),

строительство и земельные отношения (4,15).

Бизнес имеет несколько иные приоритеты. Высокий уровень коррупционных рисков он видит в:

недропользовании (4,39),

строительстве и земельной сфере (4,3),

таможни (4,28),

лесном хозяйстве (4,10),

использовании природных ресурсов (3,89).

Исследователи также отмечают, что впервые с 2022 г. зафиксировано снижение общего индекса восприятия распространенности коррупции как среди населения, так и среди бизнеса. Это может свидетельствовать об определенном изменении общественных оценок или постепенной адаптации к условиям войны.

Кто должен отвечать за борьбу с коррупцией

Пятый год подряд и граждане и бизнес чаще всего возлагают ответственность за борьбу с коррупцией в Украине на президента, Офис президента и НАБУ. В то же время в этом году возросли ожидания именно относительно НАБУ, тогда как к первым двум институтам требования несколько снизились.

Как происходит борьба с коррупцией в Украине: как оценивают эффективность антикоррупционных органов

В вопросе эффективности борьбы с коррупцией лидерами остаются силовые и антикоррупционные структуры.

По оценкам населения, наиболее эффективными являются:

СБУ — 2,41 балла,

НАБУ — 2,34,

ДБР — 2,28,

НПК — 2,22,

САП — 2,19.

Бизнес также выше всего оценивает СБУ и НАБУ — по 2,75 балла каждая. Далее следуют САП, ДБР, Госфинмониторинг и НАПК.

В то же время, самые низкие оценки получили парламент, правительство и местные органы власти.

Исследование показало, что население считает приоритетом борьбу с коррупцией прежде всего в правоохранительной системе, в то время как бизнес делает акцент на таможенной сфере.

Отдельно социологи отмечают, что предприниматели лучше осведомлены о деятельности антикоррупционных органов. В общем, самой известной для респондентов остается работа полиции.

Как проводили исследование

Опрос длился с сентября 2025 по январь 2026 года. В целом социологи провели:

2484 личных интервью с населением,

1203 телефонных интервью с бизнесом,

а также дополнительные глубинные опросы (162 и 336 соответственно).

Исследование Info Sapiens проводится ежегодно седьмой раз с 2020 года, что позволяет отслеживать долгосрочные тенденции в восприятии коррупции в Украине.

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