PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Суд Франции запретил деятельность “представительства ДНР”

Апелляционный суд в Марселе признал “представительство ДНР” во Франции незаконным и закрыл его.

Суд Франции запретил деятельность “представительства ДНР”

О том, что “центр ДНР” будет распущен, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте
Боевики "ЛДНР" объявили срочный призыв - разведка

Отныне собрание членов “представительства ДНР” будут запрещены, а помещение закрыты.

— Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение, — отметил Кулеба.

“Представительство ДНР” во Франции

Боевики открыли свое “представительство” во Франции еще в 2017 году, тогда об этом сообщили на странице “центра” в Facebook.

В “ДНР” это назвали пятой попыткой признания псевдореспублики в странах Евросоюза.

Тогда “центр” возглавил муниципальный советник при мэрии Марселя Жераль-Юбер Файяр.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка