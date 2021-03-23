Суд Франции запретил деятельность “представительства ДНР”

Апелляционный суд в Марселе признал “представительство ДНР” во Франции незаконным и закрыл его.

О том, что “центр ДНР” будет распущен, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отныне собрание членов “представительства ДНР” будут запрещены, а помещение закрыты.

— Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение, — отметил Кулеба.

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021

“Представительство ДНР” во Франции

Боевики открыли свое “представительство” во Франции еще в 2017 году, тогда об этом сообщили на странице “центра” в Facebook.

В “ДНР” это назвали пятой попыткой признания псевдореспублики в странах Евросоюза.

Тогда “центр” возглавил муниципальный советник при мэрии Марселя Жераль-Юбер Файяр.