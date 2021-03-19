Боевики “ЛДНР” объявили срочный призыв — разведка

Призыв на срочную службу начался на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Такую информацию представили в Главном управлении разведки Украины.
Отмечается, что с начала этой недели военные комиссариаты так называемых ЛНР и ДНР начали формировать списки лиц, которые будут призваны к концу апреля.
— Россия продолжает усиливать агрессивность антиукраинской пропагандистской кампании. Населению на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей навязывают ощущение угрозы эскалации боевых действий Украина.
Искусственно созданное напряжение русская оккупационная власть использует для обеспечения призыва мужчин в возрасте 18-27 лет на срочную военную службу.
Как отметила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник, таким образом боевики пытаются уменьшить неукомплектованность своих подразделений, причиной которой является нежелание местного населения пополнять ряды оккупационных войск.
— РФ продолжает наращивать боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины, что свидетельствует о том, что государство-агрессор не собирается выполнять взятые на себя обязательства и международные договоренности.
О том, что боевики усилили обстрелы на Донбассе, ежедневно сообщают с передовой.
Украинские бойцы предполагают, что это может быть связано с ротацией российских боевиков.
За прошедшие сутки, 18 марта, на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Погиб один украинский военный.
Украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.