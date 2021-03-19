Боевики “ЛДНР” объявили срочный призыв — разведка

Призыв на срочную службу начался на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Такую информацию представили в Главном управлении разведки Украины.

Отмечается, что с начала этой недели военные комиссариаты так называемых ЛНР и ДНР начали формировать списки лиц, которые будут призваны к концу апреля.

— Россия продолжает усиливать агрессивность антиукраинской пропагандистской кампании. Населению на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей навязывают ощущение угрозы эскалации боевых действий Украина. Искусственно созданное напряжение русская оккупационная власть использует для обеспечения призыва мужчин в возрасте 18-27 лет на срочную военную службу.

Как отметила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник, таким образом боевики пытаются уменьшить неукомплектованность своих подразделений, причиной которой является нежелание местного населения пополнять ряды оккупационных войск.

— РФ продолжает наращивать боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины, что свидетельствует о том, что государство-агрессор не собирается выполнять взятые на себя обязательства и международные договоренности.

О том, что боевики усилили обстрелы на Донбассе, ежедневно сообщают с передовой.

Украинские бойцы предполагают, что это может быть связано с ротацией российских боевиков.

За прошедшие сутки, 18 марта, на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Погиб один украинский военный.

Украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.