Суд Франції заборонив діяльність “представництва ДНР”

Апеляційний суд у Марселі визнав “представництво ДНР” у Франції незаконним та закрив його.

Про те, що “центр ДНР” буде розпущено, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відтепер збори членів “представництва ДНР” будуть заборонені, а приміщення зачинені.

– Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення, – зазначив Кулеба.

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021

“Представництво ДНР” у Франції

Бойовики відкрили своє “представництво” у Франції ще у 2017 році, тоді про це повідомили на сторінці “центру” у Facebook.

У “ДНР” це назвали п’ятою спробою визнання псевдореспубліки в країнах Євросоюзу.

Тоді “центр” очолив муніципальний радник при мерії Марселя Жераль-Юбер Файяр.