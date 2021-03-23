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Софія Зінов'єва |

Суд Франції заборонив діяльність “представництва ДНР”

Апеляційний суд у Марселі визнав “представництво ДНР” у Франції незаконним та закрив його.

Суд Франції заборонив діяльність “представництва ДНР”

Про те, що “центр ДНР” буде розпущено, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Відтепер збори членів “представництва ДНР” будуть заборонені, а приміщення зачинені.

– Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення, – зазначив Кулеба.

“Представництво ДНР” у Франції

Бойовики відкрили своє “представництво” у Франції ще у 2017 році, тоді про це повідомили на сторінці “центру” у Facebook.

У “ДНР” це назвали п’ятою спробою визнання псевдореспубліки в країнах Євросоюзу.

Тоді “центр” очолив муніципальний радник при мерії Марселя Жераль-Юбер Файяр.

Фото: Depositphotos

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