Суд Франції заборонив діяльність “представництва ДНР”

Апеляційний суд у Марселі визнав “представництво ДНР” у Франції незаконним та закрив його.
Про те, що “центр ДНР” буде розпущено, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Відтепер збори членів “представництва ДНР” будуть заборонені, а приміщення зачинені.
– Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення, – зазначив Кулеба.
Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021
“Представництво ДНР” у Франції
Бойовики відкрили своє “представництво” у Франції ще у 2017 році, тоді про це повідомили на сторінці “центру” у Facebook.
У “ДНР” це назвали п’ятою спробою визнання псевдореспубліки в країнах Євросоюзу.
Тоді “центр” очолив муніципальний радник при мерії Марселя Жераль-Юбер Файяр.