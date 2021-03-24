ЕС хочет ужесточить правила экспорта Covid-вакцин — СМИ

Еврокомиссия введет более жесткие правила экспорта вакцин против коронавируса с 24 марта.

По новым условиям, экспортный контроль должен упростить остановку экспорта, если производители вакцины не выполнили свои европейские обязательства. Также Еврокомиссия при принятии решения будет опираться на данные о темпах вакцинации в государствах, которые запрашивают поставки препаратов с ЕС.

Этот шаг, по мнению представителей ЕС, может коснуться компаний-производителей вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson, которые объявили о задержках. Компании Pfizer и Moderna выполнили свои обязательства в Европе. Однако, при суровых ограничениях оба исключения могут быть отменены.

Еврокомиссия также будет обращать внимание на уровень вакцинации в стране, которая подает запрос на получение вакцины.

Новые правила направлены на то, чтобы сделать торговлю вакцинами против коронавируса взаимной и пропорциональной.

Новый регламент станет основой для правительств 27 стран ЕС, которые будут принимать решение, блокировать экспорт вакцин или нет.

Введение Covid-паспортов

Представители крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии выступили за ускорение процедуры одобрения паспортов вакцинации от коронавируса.

По словам лидера группы Манфреда Вебера, вопрос о введении паспортов должен быть рассмотрен по ускоренной процедуре, поскольку ЕС не нужно терять время.