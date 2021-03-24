Евросоюз поддержал создание системы Covid-паспортов для путешествий

Страны Евросоюза официально поддержали введение Covid-паспортов для путешествий.

Об этом после заседания Совета ЕС рассказал заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Евросоюз планирует запустить систему Covid-паспортов до середины июня 2021 года.

Другое название такого паспорта — цифровой сертификат.

Его смогут получить те граждане ЕС, кто выздоровел от коронавируса, получил отрицательный тест или прошли вакцинацию.

Как будет работать Covid-паспорт

На днях государства-члены ЕС договорились о требованиях к сертификату, сейчас же осталось только обработать механизм взаимного признания систем.

Уже известно, что сертификат планируют разработать в бумажной и цифровой формах с усиленной защитой персональных данных владельцев документа.

Оба формата будут матричный QR-код, который можно сканировать телефоном, планшетом или другим цифровым устройством.

В сертификатах будет ограниченный набор информации: имя и дата рождения человека, дата выдачи документа, соответствующая информация о вакцине, тесте, выздоровлении от коронавируса.

Источник: European Commission