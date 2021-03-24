Евросоюз поддержал создание системы Covid-паспортов для путешествий

Страны Евросоюза официально поддержали введение Covid-паспортов для путешествий.
Об этом после заседания Совета ЕС рассказал заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.
Евросоюз планирует запустить систему Covid-паспортов до середины июня 2021 года.
Другое название такого паспорта — цифровой сертификат.
Его смогут получить те граждане ЕС, кто выздоровел от коронавируса, получил отрицательный тест или прошли вакцинацию.
Как будет работать Covid-паспорт
На днях государства-члены ЕС договорились о требованиях к сертификату, сейчас же осталось только обработать механизм взаимного признания систем.
Уже известно, что сертификат планируют разработать в бумажной и цифровой формах с усиленной защитой персональных данных владельцев документа.
Оба формата будут матричный QR-код, который можно сканировать телефоном, планшетом или другим цифровым устройством.
В сертификатах будет ограниченный набор информации: имя и дата рождения человека, дата выдачи документа, соответствующая информация о вакцине, тесте, выздоровлении от коронавируса.
Источник: European Commission