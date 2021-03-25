Несмотря на блокирование Суэцкого канала: цены на нефть дешевеют

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов, несмотря на то, что блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза продолжается уже третий день.
Инвесторы опасаются, что ужесточение карантинных мер в Европе и задержки поставок вакцины от коронавируса могут негативно сказаться на нефтяном спросе.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,56 за баррель, что на $1,17 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет $59,84 за баррель, что на $1,34 ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Блокировка Суэцкого канала
На днях на Суэцком канале образовалась масштабная пробка. Заблокировалось движение более 100 судов. Дело в том, что гигантское контейнерное судно Evergreen, длиной 400 м, село на мель на Суэцком канале, вблизи Египта.
В результате этого движение судов, которые пытались проплыть между Красным и Средиземным морем, заблокировалось.
Навигация в Суэцком канале будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели.
Суэцкий канал — один из крупнейших морских торговых путей в мире, через который проходит 10-15% мировых морских поставок нефти и нефтепродуктов.
Источник: Trading Economics