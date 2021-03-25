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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Несмотря на блокирование Суэцкого канала: цены на нефть дешевеют

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов, несмотря на то, что блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза продолжается уже третий день.

Несмотря на блокирование Суэцкого канала: цены на нефть дешевеют

Инвесторы опасаются, что ужесточение карантинных мер в Европе и задержки поставок вакцины от коронавируса могут негативно сказаться на нефтяном спросе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,56 за баррель, что на $1,17 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет $59,84 за баррель, что на $1,34 ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Блокировка Суэцкого канала

На днях на Суэцком канале образовалась масштабная пробка. Заблокировалось движение более 100 судов. Дело в том, что гигантское контейнерное судно Evergreen, длиной 400 м, село на мель на Суэцком канале, вблизи Египта.

В результате этого движение судов, которые пытались проплыть между Красным и Средиземным морем, заблокировалось.

Навигация в Суэцком канале будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели.

Суэцкий канал — один из крупнейших морских торговых путей в мире, через который проходит 10-15% мировых морских поставок нефти и нефтепродуктов.

Источник: Trading Economics

Фото: Dreamstime

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