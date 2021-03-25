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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Попри блокування Суецького каналу: ціни на нафту дешевшають

Ціни на нафту еталонних марок опускаються під час торгів, попри те, що блокування Суецького каналу через контейнеровоз, який сів на мілину, триває вже третій день.

Попри блокування Суецького каналу: ціни на нафту дешевшають

Інвестори побоюються, що посилення карантинних заходів в Європі і затримки поставок вакцини від коронавірусу можуть негативно позначитися на нафтовому попиті.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,56 за барель, що на $1,17 нижче ціни на закритті попередньої сесії.

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Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі становить $59,84 за барель, що на $1,34 нижче рівня на закритті попередньої сесії.

Блокування Суецького каналу

Днями на Суецькому каналі утворився масштабний затор. Заблокувався рух понад 100 суден. Справа в тому, що гігантське контейнерне судно Evergreen, довжиною 400 м, сіло на мілину на Суецькому каналі, поблизу Єгипту.

В результаті цього рух суден, які намагалися пропливати між Червоним і Середземним морем, заблоковано.

Навігація в Суецькому каналі буде припинена доти, поки контейнеровоз Ever Given не вдасться зняти з мілини.

Суецький канал – один з найбільших морських торгових шляхів в світі, через який проходить 10-15% світових морських поставок нафти і нафтопродуктів.

Джерело: Trading Economics

Фото: Dreamstime

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