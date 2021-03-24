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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Суэцкий канал заблокирован контейнеровозом: в масштабной пробке более 100 судов

На Суэцком канале — одном из крупнейших морских торговых путей в мире образовалась масштабная пробка. Заблокировалось движение более 100 судов.

Суецький канал

Дело в том, что гигантское контейнерное судно Evergreen, длиной 400 м, село на мель на Суэцком канале, вблизи Египта.

В результате этого движение судов, которые пытались проплыть между Красным и Средиземным морем, заблокировалось.

Сейчас продолжается операция по поднятию судна с мели, однако для этого может потребоваться несколько дней. Сообщается, что контейнеровоз отклонился от курса из-за сильного ветра, потому просел на дно.

Суэцкий канал — как выглядит ситуация (КАРТА)

Суэцкий канал картаїСуэцкий канал карта

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Источник: Bloomberg

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