На Суэцком канале — одном из крупнейших морских торговых путей в мире образовалась масштабная пробка. Заблокировалось движение более 100 судов.

Дело в том, что гигантское контейнерное судно Evergreen, длиной 400 м, село на мель на Суэцком канале, вблизи Египта.

В результате этого движение судов, которые пытались проплыть между Красным и Средиземным морем, заблокировалось.

Сейчас продолжается операция по поднятию судна с мели, однако для этого может потребоваться несколько дней. Сообщается, что контейнеровоз отклонился от курса из-за сильного ветра, потому просел на дно.

Суэцкий канал — как выглядит ситуация (КАРТА)

ї

Авария украинского судна в Румынии

11 марта в Черном море, вблизи Румынии, затонуло судно Волго Балт 179, на борту которого были украинские моряки.

Два человека погибли, 10 удалось спасти. Среди мужчин в составе экипажа была женщина. Всех граждан Украины после этого доставили в город Констанца.