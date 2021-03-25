Штаб российского оппозиционного блогера Алексея Навального не будет исправлять карту на сайте, где Крым обозначен как часть Российской Федерации.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Речь идет о сайте Свободу Навальному, где изображена карта России: в регионах ведется “подсчет граждан”, выступающих против власти Владимира Путина и за освобождение Алексея Навального из тюрьмы.

Снизу под картой есть небольшое уточнение: “Нас на самом деле очень много — тех, кто хочет жить в свободной России и готов за это бороться”.







Сайт Навального отказался исправлять карту с “российским” Крымом / 2 фотографии

Рефат Чубаров пообщался с Леонидом Волковым — соратником Навального, который в начале января этого года заменил его на посту главы партии Россия будущего.

— Я объяснил неприемлемость такого поступка и предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления, — говорится в сообщении.

Аргументы, которые использовал Леонид Волков, глава Меджлиса крымскотатарского народа цитировать отказался.

Рефат Чубаров призвал сторонников и членов команды Навального “прекратить мародерствовать в чужом доме”, иначе справедливости у себя дома можно не ждать.

Заявление Навального по Крыму

Март 2021 — это уже седьмая годовщина аннексии Крымского полуострова.

Несмотря на референдум и дальнейшее установление “русской государственной власти”, абсолютное большинство цивилизованных стран продолжают признавать Крым украинским.

Оппозиционный блогер Алексей Навальный сравнил Крым с бутербродом с колбасой. Такую метафору он использовал, чтобы объяснить украинцам: “не стоит тешить себя иллюзий относительно возвращения Крыма”.

Такое заявление Навального датируется осенью 2014 года. Позже в своих выступлениях блогер не возвращался к крымскому вопросу.

Источник: Рефат Чубаров