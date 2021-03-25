Штаб російського опозиційного блогера Олексія Навального не виправлятиме карту на сайті, де Крим позначено частиною Російської Федерації.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Йдеться про сайт Свободу Навальному, де зображено карту Росії: у регіонах ведеться “підрахунок громадян”, які виступають проти влади Володимира Путіна і за звільнення Олексія Навального з в’язниці.

Знизу під картою є невелике уточнення: “Нас насправді дуже багато – тих, хто прагне жити у вільній Росії і готовий за це боротися”.







Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом / 2 фотографии

Рефат Чубаров поспілкувався з Леонідом Волковим – соратником Навального, який на початку січня цього року замінив його на посаді глави партії Росія майбутнього.

– Я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно-визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення, – йдеться у повідомленні.

Аргументи, які використав Леонід Волков, голова Меджлісу кримськотатарського народу цитувати відмовився.

Рефат Чубаров закликав прихильників та членів команди Навального “припинити мародерити у чужій хаті”, інакше справедливості у себе вдома годі й чекати.

Заява Навального щодо Криму

Березень 2021 року – це вже сьома річниця анексії Кримського півострова.

Незважаючи на референдум і подальше встановлення “російської державної влади”, абсолютна більшість цивілізованих країн продовжують визнавати Крим українським.

Опозиційний блогер Олексій Навальний порівняв Крим з бутербродом з ковбасою. Таку метафору він використав, аби пояснити українцям, що “не варто тішити себе ілюзями щодо повернення Криму”.

Така заява Навального датується осінню 2014 року. Пізніше у своїх промовах блогер не повертався до кримського питанння.

Джерело: Рефат Чубаров