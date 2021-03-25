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Факти / Світ / Росія
Наташа Тарчевська |

Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом

Штаб російського опозиційного блогера Олексія Навального не виправлятиме карту на сайті, де Крим позначено частиною Російської Федерації.

Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Йдеться про сайт Свободу Навальному, де зображено карту Росії: у регіонах ведеться “підрахунок громадян”, які виступають проти влади Володимира Путіна і за звільнення Олексія Навального з в’язниці.

Знизу під картою є невелике уточнення: “Нас насправді дуже багато – тих, хто прагне жити у вільній Росії і готовий за це боротися”.

  • Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом
  • Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом
  • Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом
  • Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом
Сайт Навального відмовився виправляти карту з “російським” Кримом / 2 фотографии

Рефат Чубаров поспілкувався з Леонідом Волковим – соратником Навального, який на початку січня цього року замінив його на посаді глави партії Росія майбутнього.

– Я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно-визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення, – йдеться у повідомленні.

Аргументи, які використав Леонід Волков, голова Меджлісу кримськотатарського народу цитувати відмовився.

Рефат Чубаров закликав прихильників та членів команди Навального “припинити мародерити у чужій хаті”, інакше справедливості у себе вдома годі й чекати.

Заява Навального щодо Криму

Березень 2021 року – це вже сьома річниця анексії Кримського півострова.

Незважаючи на референдум і подальше встановлення “російської державної влади”, абсолютна більшість цивілізованих країн продовжують визнавати Крим українським.

Опозиційний блогер Олексій Навальний порівняв Крим з бутербродом з ковбасою. Таку метафору він використав, аби пояснити українцям, що “не варто тішити себе ілюзями щодо повернення Криму”.

Така заява Навального датується осінню 2014 року. Пізніше у своїх промовах блогер не повертався до кримського питанння.

Джерело: Рефат Чубаров

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