Россия почувствует цену и последствия за ее злонамеренные действия против США — Блинкен

Полный детализированный отчет о злонамеренной деятельности России как против США, так и против союзников и партнеров в Европе, находится на стадии завершения.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью.

— Мы находимся на стадии завершения осмотра по кибератаке на нас (русских хакеров, — Ред.) через программное обеспечение SolarWinds, вмешательства (России, — Ред.) в выборы, использование ею химического оружия с целью убийства Алексея Навального — мы уже заявляли и реагировали в этом, а также по вознаграждению за атаки против сил США в Афганистане, — отметил Блинкен.

По словам госсекретаря, между западными союзниками есть общее понимание того, что они не питают иллюзий относительно действий Москвы и по привлечению Кремля к ответственности.

Блинкен уточнил, что правительство находится на стадии консультаций на тему санкций со странами НАТО.

Санкции против Северного потока-2

США донесли до властей Германии свою позицию относительно строительства газопровода Северный поток-2. Если строительство не остановят, то санкции ужесточат.

Энтони Блинкен заявил, что во время недавней встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Брюсселе ему было важно сказать, что США рассматривают трубопровод как плохую сделку.