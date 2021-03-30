Отмена тестов и комендантского часа: как Турция реанимирует туризм

С приходом весны Турция начала постепенно ослаблять карантин, в течение апреля в стране планируют полностью снять ограничения.

Уже с 15 апреля планируется отмена тестов на Covid-19 при пересечении границы, рассказывает украинская эмигрантка Лина программе Утро в большом городе.

В стране также частично отменили карантин выходного дня и комендантский час, он больше не действует в течение недели и остался только в воскресенье.

Школьники тоже начинают выходить из карантина, на данный момент школы работают три дня в неделю.

Также жителям Турции стали доступны некоторые радости, в частности посещение кафе и ресторанов.

Правда заведениям общественного питания разрешено работать только с 10 утра до 20.00, при условии заполненности только на 50%.

Для того, чтобы реанимировать сферу туризма, которая является одной из важнейших для страны, власть делает все, чтобы привлечь как можно больше путешественников.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что переоценка рисков в туристических районах Турции будет осуществляться еженедельно.

Отпуск летом 2021

Если вы запланировали отпуск на это лето, стоит узнать, какие страны открывают свои границы для украинских туристов.

По сравнению с прошлым годом, возможностей для туристов стало больше, турагентства предлагают бронировать туры в Турцию, Египет, Албанию, Тунис, Грецию, Испанию, Черногорию, Кипр, Болгарию и Грузию.