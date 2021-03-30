Скасування тестів і комендантської години: як Туреччина реанімує туризм

З приходом весни Туреччина почала поступово послаблювати карантин, протягом квітня у країні планують повністю зняти обмеження.

Вже з 15 квітня планується скасування тестів на Covid-19 при перетині кордону, розповідає українська емігрантка Ліна програмі Ранок у великому місті.

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В країні також частково скасували карантин вихідного дня і комендантську годину, вона більше не діє протягом тижня і залишилася лише у неділю.

Школярі теж починають виходити з карантину, наразі школи працюють три дні на тиждень.

Також мешканцям Туреччини стали доступні деякі радощі, зокрема відвідування кафе та ресторанів.

Щоправда закладам громадського харчування дозволено працювати лише з 10 ранку до 20.00, за умови заповненості лише на 50%.

Для того, щоб реанімувати сферу туризму, яка є однією з найважливіших для країни, влада робить все, аби привабити якомога більше подорожувальників.

Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що переоцінка ризиків у туристичних районах Туреччини здійснюватиметься щотижня.

Відпустка влітку 2021

Якщо ви запланували відпустку на це літо, варто дізнатись, які країни відкривають свої кордони для українських туристів.

Порівняно із минулим роком, можливостей для туристів стало більше, турагенції пропонують бронювати тури до Туреччини, Єгипту, Албанії, Тунісу, Греції, Іспанії, Чорногорії, Кіпру, Болгарії та Грузії.