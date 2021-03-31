Молдова ввела чрезвычайное положение до лета

В Молдове ввели чрезвычайное положение до 30 мая из-за обострения эпидситуации с коронавирусом.

Такое решение принял парламент страны на заседании 31 марта. Поддержали предложение 52 депутата.

Согласно решению, чрезвычайное положение в Молдове ввели на два месяца — с 1 апреля по 30 мая 2021-го. Сейчас правительство должно подготовить перечень ограничительных мер.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурела Чоко, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.

До сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Однако уже 30 марта власти предложили ввести полноценный режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

Что предусматривает ЧП:

информирование населения властью;

непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

выявление больных и контактных, их изоляцию и госпитализацию;

режим карантина, в частности запрет массовых мероприятий;

ограничение движения пассажирского транспорта.

Кроме того, режим ЧП предполагает, что в Молдове нельзя проводить выборы. В то же время правительство получает больше полномочий.

Президент Молдовы Мая Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране.

29 марта она анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента, после того как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Источник: Newsmaker