Молдова запровадила надзвичайний стан до літа

У Молдові запровадили надзвичайний стан до 30 травня через загострення епідситуації з коронавірусом.
Таке рішення ухвалив парламент країни на засіданні 31 березня. Підтримали пропозицію 52 депутати.
Відповідно до рішення, надзвичайний стан у Молдові ввели на два місяці – з 1 квітня по 30 травня 2021-го. Наразі уряд повинен підготувати перелік обмежувальних заходів.
За словами виконувача обов’язків прем’єр-міністра Аурела Чокоя, Нацкомісія громадського здоров’я збереться на засідання 1 квітня.
Дотепер у Молдові діяв надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я. Однак вже 30 березня влада запропонувала ввести повноцінний режим надзвичайного стану на всю територію країни.
Що передбачає НС:
- інформування населення владаю;
- безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;
- виявлення хворих та контактних, їхню ізоляцію і госпіталізацію;
- режим карантину, зокрема заборону масових заходів;
- обмеження руху пасажирського транспорту.
Окрім того, режим НС передбачає, що в Молдові не можна проводити вибори. Водночас уряд отримує більше повноважень.
Президент Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні.
29 березня вона анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту, після того як у законодавчому органі через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.
Джерело: Newsmaker