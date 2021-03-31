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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Молдова запровадила надзвичайний стан до літа

У Молдові запровадили надзвичайний стан до 30 травня через загострення епідситуації з коронавірусом.

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Таке рішення ухвалив парламент країни на засіданні 31 березня. Підтримали пропозицію 52 депутати.

Відповідно до рішення, надзвичайний стан у Молдові ввели на два місяці – з 1 квітня по 30 травня 2021-го. Наразі уряд повинен підготувати перелік обмежувальних заходів.

За словами виконувача обов’язків прем’єр-міністра Аурела Чокоя, Нацкомісія громадського здоров’я збереться на засідання 1 квітня.

Дотепер у Молдові діяв надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я. Однак вже 30 березня влада запропонувала ввести повноцінний режим надзвичайного стану на всю територію країни.

Що передбачає НС:

  • інформування населення владаю;
  • безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;
  • виявлення хворих та контактних, їхню ізоляцію і госпіталізацію;
  • режим карантину, зокрема заборону масових заходів;
  • обмеження руху пасажирського транспорту.
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Окрім того, режим НС передбачає, що в Молдові не можна проводити вибори. Водночас уряд отримує більше повноважень.

Президент Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні.

29 березня вона анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту, після того як у законодавчому органі через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

Джерело: Newsmaker

Фото: Depositphotos

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