Президент Молдови Майя Санду запросила парламентські фракції на консультації про розпуск парламенту.

Причиною цьому стало голосування за Ігоря Гросу, яке так і не відбулося.

Консультації пройдуть у п’ятницю, 26 березня.

25 березня депутати Партії соціалістів колишнього президента Ігоря Додона і їхні союзники пішли з засідання парламенту, де повинен був представити свою програму Ігор Гросу.

Таким чином, це стало другою провальною спробою парламенту затвердити уряд.

Візит Санду в Україну

12 січня Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Молдови Майєю Санду, яка відвідала Київ з офіційним візитом.

Зеленський та Санду домовилися про створення Президентської Ради для вирішення спільних завдань України та Молдови.

Також країни планують посилити співпрацю в економічній сфері, спільно боротися з контрабандою на кордоні і вести переговори з ЄС щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

Джерело: NewsMaker