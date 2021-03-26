Президент Молдови Майя Санду запросила парламентські фракції на консультації про розпуск парламенту.
Причиною цьому стало голосування за Ігоря Гросу, яке так і не відбулося.
Консультації пройдуть у п’ятницю, 26 березня.
25 березня депутати Партії соціалістів колишнього президента Ігоря Додона і їхні союзники пішли з засідання парламенту, де повинен був представити свою програму Ігор Гросу.
Таким чином, це стало другою провальною спробою парламенту затвердити уряд.
Візит Санду в Україну
12 січня Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Молдови Майєю Санду, яка відвідала Київ з офіційним візитом.
Зеленський та Санду домовилися про створення Президентської Ради для вирішення спільних завдань України та Молдови.
Також країни планують посилити співпрацю в економічній сфері, спільно боротися з контрабандою на кордоні і вести переговори з ЄС щодо постачання вакцини проти коронавірусу.
Джерело: NewsMaker