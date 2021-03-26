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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Санду запросила парламентські фракції на консультації про розпуск парламенту

Президент Молдови Майя Санду запросила парламентські фракції на консультації про розпуск парламенту.

Мая Санду

Причиною цьому стало голосування за Ігоря Гросу, яке так і не відбулося.

Консультації пройдуть у п’ятницю, 26 березня.

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25 березня депутати Партії соціалістів колишнього президента Ігоря Додона і їхні союзники пішли з засідання парламенту, де повинен був представити свою програму Ігор Гросу.

Таким чином, це стало другою провальною спробою парламенту затвердити уряд.

Візит Санду в Україну

12 січня Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Молдови Майєю Санду, яка відвідала Київ з офіційним візитом.

Зеленський та Санду домовилися про створення Президентської Ради для вирішення спільних завдань України та Молдови.

Також країни планують посилити співпрацю в економічній сфері, спільно боротися з контрабандою на кордоні і вести переговори з ЄС щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

Джерело: NewsMaker

Фото: УНІАН

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