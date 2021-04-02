Активізація російських військ поблизу України: посли НАТО провели зустріч

Представники Організації Північноатлантичного договору у четвер, 1 квітня, провели зустріч щодо стягування Росією військ поблизу кордонів України.

Члени НАТО висловили занепокоєння щодо дій Російської Федерації. Вони засудили підрив мирних зусиль України на території Донецької та Луганської областей.

Також йшлося про порушення режиму припинення вогню, яке напередодні забрало життя чотирьох українських військових.

– Дестабілізаційні дії Росії підривають зусилля з деескалації напруженості, – заявив один з представників НАТО.

Росія стягує війська на Схід України

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив про стягування військ РФ поблизу східних кордонів України.

Крім того, дані розвідки підтвердили готовність Росії до нападу. Не відкидається також варіант просування окупаційних військ углиб українських територій.

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