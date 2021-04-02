У Всесвітній організації охорони здоров’я назвали країну, де нині найскладніша ситуація з коронавірусом. Станом на початок квітня епіцентром пандемії є Бразилія.

Про це під час брифінгу сказала епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкхове.

– Нині у Бразилії надзвичайно серйозна ситуація. Низка штатів у дуже важкому стані, – зазначила Марія ван Керкхове.

За її словами, там циркулює варіант вірусу, який швидше поширюється.

Через це ситуація ускладнилася, багато відділень інтенсивної терапії у лікарнях заповнені на понад 90%.

Коронавірус у світі

Після лютневого спаду у березні ситуація з коронавірусом у світі загострилася.

На планеті фіксується збільшення добового приросту хворих. Загострилася ситуація і в Україні.

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Джерело: ВООЗ