В штате Вашингтон (США) на территории одной из местных ферм обнаружили обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Его нашел владелец участка и обратился в полицию. Кусок ракеты был размером с боксерскую грушу, при падении он оставил вмятину в земле.
В результате происшествия никто не пострадал.
В то же время в SpaceX подтвердили полиции, что обломок, видимо, действительно принадлежит им.
Они направили сотрудников за ним.
Запуск спутников SpaceX
Американская компания SpaceX продолжает выводить на орбиту собственные спутники.
В марте состоялась очередная доставка.
Подробнее о деятельности компании SpaceX читайте на Фактах ICTV.
Источник: The Verge, Grant County Sheriff’s Office