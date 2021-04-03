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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В США обломок ракеты компании SpaceX упал на ферму

В штате Вашингтон (США) на территории одной из местных ферм обнаружили обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

уламок ракети

Его нашел владелец участка и обратился в полицию. Кусок ракеты был размером с боксерскую грушу, при падении он оставил вмятину в земле.

В результате происшествия никто не пострадал.

В то же время в SpaceX подтвердили полиции, что обломок, видимо, действительно принадлежит им.

Они направили сотрудников за ним.

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С успешным приземлением: SpaceX запустила новую партию спутников

Запуск спутников SpaceX

Американская компания SpaceX продолжает выводить на орбиту собственные спутники.

В марте состоялась очередная доставка.

Подробнее о деятельности компании SpaceX читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Verge, Grant County Sheriff’s Office

Фото: Grant County Sheriff’s Office

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