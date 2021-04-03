В штате Вашингтон (США) на территории одной из местных ферм обнаружили обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Его нашел владелец участка и обратился в полицию. Кусок ракеты был размером с боксерскую грушу, при падении он оставил вмятину в земле.

В результате происшествия никто не пострадал.

В то же время в SpaceX подтвердили полиции, что обломок, видимо, действительно принадлежит им.

Они направили сотрудников за ним.

Запуск спутников SpaceX

Американская компания SpaceX продолжает выводить на орбиту собственные спутники.

В марте состоялась очередная доставка.

Подробнее о деятельности компании SpaceX читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Verge, Grant County Sheriff’s Office

Фото: Grant County Sheriff’s Office