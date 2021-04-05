PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Какие страны быстрее преодолеют коронавирусный кризис — прогноз Bloomberg

После мировой пандемии коронавируса две страны быстрее восстановят и улучшат экономику своего государства.

Економіка

По данным Bloomberg, этими странами станут Китай и США. Прогноз экспертов основывается на том, что именно в этих странах происходит быстрый темп вакцинации населения.

Также правительство этих государств соблюдает строгую монетарную политику (объем предложения денег с целью установления ценовой стабильности — такие действия способствуют росту экономики и низкому уровню безработицы населения).

Читайте
Украина сократила экспорт зерновых культур - Минэкономики

Ожидается, что в 2021 году начнется восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако ряд государств будут отставать по темпам от Китая и США.

Согласно прогнозу, восстановление глобальной экономики будет идти рекордными темпами. Рост составит до 6,9%, что может стать рекордным показателем за 50 лет.

Специалисты отмечают, что восстановление экономики также будет зависеть от того, насколько быстро будет происходить вакцинация населения в различных государствах. В то же время остается угроза того, что могут появиться новые опасные разновидности коронавируса — это плохо повлияет на показатели мировой экономики.

Экономика Украины

Всемирный банк обнародовал новый прогноз по росту экономики Украины в 2021 году — по мнению банка, она вырастет до 3,8%. Согласно предыдущему прогнозу, показатель мог вырасти на 3%.

Позитивный прогноз основывается на укреплении внешнего спроса и стабилизации цен на промышленные товары. Это может частично компенсировать кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка