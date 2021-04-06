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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Из-за Covid-19 Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх

Власти Северной Корее заявили, что отказываются от участия в Олимпийских играх, которые должны состояться в столице Японии Токио.

Олімпійські ігри

Они приняли такое решение из-за пандемии коронавируса.

Таким образом страна хочет защитить своих спортсменов от мирового кризиса общественного здравоохранения, вызванного коронавирусом.

В то же время представители Южной Кореи выразили сожаление по поводу такого решение страны-соседа.

Они надеялись, что Олимпийские игры в Токио могут предоставить двум сторонам возможность улучшить отношения.

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Олимпийские игры

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года в Японии приняли решение перенести соревнования на 2021 год.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Подробнее о проведении Олимпийских игр 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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