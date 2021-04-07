Правительство Польши продлило карантин до 18 апреля, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса немного снизилось.

Ограничения отсрочили, потому что ситуация в больницах не улучшается.

На данный момент заполняемость больничных коек составляет почти 34,7 тыс. (78%). Потребность в респираторах имеют более 3,3 тыс. человек (около 79%).

Для сравнения, две недели назад было заняты 27 тыс. коек и более 2,6 тыс. респираторов.

– Мы понимаем усталость от ограничений, но не забывайте, что на кону – жизнь человека. Это самое главное, – объяснили необходимость такого шага в правительстве Польши.

До 18 апреля в Польше остаются закрытыми:

мебельные и строительные магазины, площадью более 2 тыс. кв. м;

торговые центры, кроме продуктовых, книжных магазинов и аптек;

парикмахерские и салоны красоты;

ясли и садики (не распространяется на детей медицинских работников, военных, правоохранителей и пожарных);

тренажерные залы, фитнес-клубы, горнолыжные трассы, бассейны, сауны и солярии;

общеобразовательные и профессионально-технические заведения (обучение происходит дистанционно);

гостиницы (останавливаться могут только работники учреждений, а также медики, водители или военные);

театры, кинотеатры, музеи и картинные галереи.

Перечень ограничений на время карантина:

в коммерческих заведениях на рынке или почтовых отделениях, площадью до 100 кв. м, может находиться один человек на 15 кв. м. В заведениях, площадью более 100 кв. м, – один человек – на 20 кв. м;

в религиозных учреждениях на одного человека должно быть рассчитано 20 кв. м;

спортивные профессиональные мероприятия должны проходить без участия общественности.

Вакцинация против коронавируса в Польше

6 апреля в Польшу доставили 870 тыс. доз вакцины против коронавируса от фармацевтической компании Pfizer. Вакцина от AstraZeneca прибудет до 11 апреля.

Всего в этом месяце страна должна получить 7 млн ​​доз вакцины против Covid-19.

Вакцинация против коронавируса в Польше началась 27 декабря 2020 года. Ее осуществляют препаратами от Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

По состоянию на 7 апреля сделали почти 6,8 млн прививок. Почти 2,1 человек получили две дозы вакцины.

Источник: gov.pl