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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Несмотря на снижение статистики: Польша продлила карантин до 18 апреля

Правительство Польши продлило карантин до 18 апреля, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса немного снизилось.

карантин, коронавірус, мати з дитиною

Ограничения отсрочили, потому что ситуация в больницах не улучшается.

На данный момент заполняемость больничных коек составляет почти 34,7 тыс. (78%). Потребность в респираторах имеют более 3,3 тыс. человек (около 79%).

Для сравнения, две недели назад было заняты 27 тыс. коек и более 2,6 тыс. респираторов.

– Мы понимаем усталость от ограничений, но не забывайте, что на кону – жизнь человека. Это самое главное, – объяснили необходимость такого шага в правительстве Польши.

До 18 апреля в Польше остаются закрытыми:

  • мебельные и строительные магазины, площадью более 2 тыс. кв. м;
  • торговые центры, кроме продуктовых, книжных магазинов и аптек;
  • парикмахерские и салоны красоты;
  • ясли и садики (не распространяется на детей медицинских работников, военных, правоохранителей и пожарных);
  • тренажерные залы, фитнес-клубы, горнолыжные трассы, бассейны, сауны и солярии;
  • общеобразовательные и профессионально-технические заведения (обучение происходит дистанционно);
  • гостиницы (останавливаться могут только работники учреждений, а также медики, водители или военные);
  • театры, кинотеатры, музеи и картинные галереи.
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Перечень ограничений на время карантина:

  • в коммерческих заведениях на рынке или почтовых отделениях, площадью до 100 кв. м, может находиться один человек на 15 кв. м. В заведениях, площадью более 100 кв. м, – один человек – на 20 кв. м;
  • в религиозных учреждениях на одного человека должно быть рассчитано 20 кв. м;
  • спортивные профессиональные мероприятия должны проходить без участия общественности.

Вакцинация против коронавируса в Польше

6 апреля в Польшу доставили 870 тыс. доз вакцины против коронавируса от фармацевтической компании Pfizer. Вакцина от AstraZeneca прибудет до 11 апреля.

Всего в этом месяце страна должна получить 7 млн ​​доз вакцины против Covid-19.

Вакцинация против коронавируса в Польше началась 27 декабря 2020 года. Ее осуществляют препаратами от Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

По состоянию на 7 апреля сделали почти 6,8 млн прививок. Почти 2,1 человек получили две дозы вакцины.

Источник: gov.pl

Фото: Depositphotos

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