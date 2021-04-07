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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Попри зниження статистики: Польща продовжила карантин до 18 квітня

Уряд Польщі продовжив карантинні обмеження до 18 квітня, попри те, що кількість нових випадків коронавірусу трішки знизилася.

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Обмеження відтермінували через те, що ситуація в лікарнях не покращується.

Заповнюваність лікарняних ліжок становить майже 34,7 тис. (78%). Потребу в респіраторах мають понад 3,3 тис. осіб (близько 79%).

Для порівняння, два тижні тому було зайняті 27 тис. ліжок та понад 2,6 тис. респіраторів.

– Ми розуміємо втому від обмежень, але пам’ятаймо, що на кону – життя людини. Це найголовніше, – пояснили необхідність такого кроку в уряді Польщі.

До 18 квітня в Польщі залишаються закритими:

  • меблеві та будівельні магазини, площею понад 2 тис. кв. м;
  • торговельні центри, крім продуктових магазинів, аптек, книгарень;
  • перукарні та салони краси;
  • ясла та садочки (не поширюється на дітей медичних працівників, військових, правоохоронців та пожежних);
  • тренажерні зали, фітнес-клуби, гірськолижні траси, басейни, сауни та солярії;
  • загальноосвітні та професійно-технічні заклади (навчання відбувається дистанційно);
  • готелі (зупинятися можуть лише працівники закладів, а також медики, водії чи військові);
  • театри, кінотеатри, музеї та картинні галереї.
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Перелік обмежень на час карантину:

  • у комерційних закладах на ринку чи поштових відділеннях, площею до 100 кв. м, може перебувати одна людина на 15 кв. м. У закладах, площею понад 100 кв. м, – одна людина – на 20 кв. м;
  • в релігійних закладах на одну людину має бути розраховано 20 кв. м;
  • спортивні професійні заходи мають відбуватися без участі громадськості.

Вакцинація проти коронавірусу в Польщі

6 квітня до Польщі доставили 870 тис. доз вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії Pfizer. Вакцина від AstraZeneca прибуде до 11 квітня.

Усього в цьому місяці країна має отримати 7 млн ​​доз вакцини проти Covid-19.

Вакцинація проти коронавірусу в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. Проводять вакцинацію препаратами від Pfizer, AstraZeneca й Moderna.

Станом на 7 квітня зробили майже 6,8 млн щеплень. Майже 2,1 млн людей отримали дві дози вакцини.

Джерело: gov.pl

Фото: Depositphotos

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