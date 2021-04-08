Україна не причетна до викрадення екс-судді Чауса у Молдові – МЗС

Україна не причетна до ситуації з викраденням колишнього судді Миколи Чауса, який зник у Молдові.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоєм.

Кулеба також запропонував Молдові створити спільну групу для встановлення всіх обставин інциденту та нинішнього місцеперебування екс-судді.

Також очільник МЗС України запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом.

— Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови, – йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що Миколу Чауса екстрадують до України після того, як йому відмовили надати притулок.

Викрадення Чауса

Колишнього суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі.

Адвокат Чауса зазначив, що правоохоронці розслідують викрадення. Їм вдалося затримати одного підозрюваного та встановити особи решти викрадачів.